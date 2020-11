The Last of Us Part II se lleva Juego del Año en los Golden Joystick Awards 2020

The Last of Us Part II causó todo un alboroto cuando debutó en PlayStation 4 el pasado 19 de junio de este año. No solo sufrió del infame review bombing, sino que varios miembros de Naughty Dog incluso recibieron amenazas de muerte, incluyendo su director, Neil Druckmann. Ahora que las aguas finalmente se han calmado un poco, la gente está empezando a reconocer el tipo de juego que tenían frente a ellos, pues la más reciente aventura de Ellie se llevó el Juego del Año en los Golden Joystick Awards.

La competencia este año ciertamente estuvo difícil, pero en contra de viento y marea, TLOU II logró coronarse como el mejor juego por parte del jurado. No solo eso, sino que la obra de Naughty Dog también se llevó otros premios y acá te decimos cuáles son:

– Mejor Narrativa

– Mejor Diseño Visual

– Mejor Audio

– Juego del año en PlayStation

Adicionalmente, Naughty Dog fue calificado como Estudio del Año. Lo interesante es que Ashley Johnson, actriz que da vida a Ellie en la franquicia, no ganó el reconocimiento como Mejor Actuación, sino que éste se lo llevó Sandra Saad por interpretar a Khamala Khan en Marvel’s Avengers.

Fuente: GameRadar