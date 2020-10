TLOU II se inspiró en Inside, Bloodborne y God of War al momento de crear al Rey Rata

The Last of Us Part II es uno de los juegos más importantes para el PS4. No solo marca el final de una era, sino que representa el resultado de años y años de arduo trabajo por parte de Naughty Dog. Ahora, recientemente Kurt Margenau, co-director del juego, tuvo la oportunidad de revelar un poco más de las inspiraciones detrás de uno de los jefes más impresionantes de la serie.

En una entrevista con GamesRadar, Margenau reveló que la batalla contra el Rey Rata en la zona cero del hospital está inspirado por Zygote, un cortometraje de terror de Neill Blomkamp, cineasta responsable por District 9, el final de Inside, la batalla contra Magni y Modi en God of War y el enfrentamiento de Eileen, el cuervo, en Bloodborne. Todo esto dio como resultado uno de los momentos más escalofriantes del juego. Esto fue lo que comentó:

“Hay una persona dentro de otra, por lo que la forma en que los brazos del monstruo tocan cosas es una labor espeluznante. Tuvimos que hacer un trabajo profundo para darle personalidad propia y que se sintiera real. Hay una similitud al combate ante Magni y Modi, ya que son dos enemigos complementarios; uno con un arma rápida y otro con una grande y lenta. Me encantó que en un juego en el que te enfrentas a enemigos de 20 pisos de altura, la pelea más desafiante y brutal es contra alguien del mismo tamaño que tú. Por eso, estábamos interesados en hacer algo así, en hacer que un infectado que no tuviera un tamaño descomunal se sintiera igual de mortífero”.

Aunque algunos podrían argumentar que el Rey Rata parece un monstruo más adecuado para la serie de Resident Evil, nadie puede negar que este es uno de los momentos más sorprendentes del juego. En temas relacionados, solo el 60% de los jugadores han terminado este título.

Vía: GamesRadar