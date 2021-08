The Last of Us Part II introdujo nuevos enemigos a la franquicia, y entro ellos se encuentran los Shamblers. Estos grotescos infectados cubiertos de esporas de por sí ya tienen un aspecto sumamente aterrador, pero originalmente no siempre se veían así.

Una reciente filtración por parte de Matthew Gallant, principal diseñador de sistemas en el juego, reveló que el diseño inicial de los Shamblers era muy similar al que vimos en el producto final, con la excepción de que al explotar, sus esporas iban a provenir de su parte trasera. Específicamente, el jugador debía dispararle en el trasero a estos enemigos, el cual no solo era gigantesco, sino que también estaba cubierto de piel enrojecida y podrida.

Es fácil entender por qué Naughty Dog decidió hacer este cambio, pues tener que rodear a los Shamblers para dispararles en el trasero sonaba como algo tedioso. Al final, su diseño resultó ser igual de grotesco, pero su punto débil, al igual que muchos otros enemigos del juego, estaba en su cabeza.

Via: ComicBook