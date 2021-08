Evil Dead: The Game se retrasa hasta 2022

Si estabas esperando poder jugar Evil Dead: The Game este año, entonces te tenemos muy malas noticias. Sus desarrolladores confirmaron que el juego ha sido retrasado hasta febrero 2022, sin embargo, este tiempo extra también servirá para añadir un modo single-player a la experiencia.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego publicó lo siguiente:

Evil Dead: The Game will be releasing in February 2022

Hey groovy gamers, we’re targeting a new release date to give the team some extra time for polish and to ensure this is the ultimate Evil Dead experience you’re all waiting for! pic.twitter.com/c5I4OSQshA

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) August 5, 2021