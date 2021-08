PUBG se alía con Blackpink, popular grupo de K-Pop

PUBG: Battlegrounds definitivamente no está tan muerto como muchos lo quieren hacer creer. Para recordarle a la comunidad que el juego sigue vivo, han anunciado una nueva colaboración con Blackpink, uno de los grupos de K-Pop más populares en la actualidad.

A partir de este mes, el battle royale estará recibiendo múltiples objetos cosméticos como parte de esta colaboración, incluyendo ajustes al mapa y misiones temáticas. La noticia fue confirmada mediante un teaser en video con la canción “How You Like That” y por acá lo puedes ver:

Announcing the official collaboration of PUBG: BATTLEGROUNDS and @BLACKPINK! Jump into the game and check out the changes made to celebrate!

Disclaimer: Please note that the faces included in the video are not part of the BLACKPINK Collaboration Bundles in PUBG: BATTLEGROUNDS. pic.twitter.com/Bj1ew8zj4S

— PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) August 5, 2021