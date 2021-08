La industria de los videojuegos una vez más fue tomada por sorpresa después de que esta copia sellada de Super Mario Bros. se vendiera por $2 millones de dólares, convirtiéndolo así en el juego que más caro se ha vendido en la historia. Al menos por el momento.

El sitio de coleccionables, Rally, anunció esta venta vía Twitter el día de hoy. Sin embargo, no fue la típica subasta de un videojuego, puesto que el comprador anónimo la adquirió de accionistas.

Punks, X-Men, Declarations, and some news…

🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021