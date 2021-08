¿Cuándo llegará The Suicide Squad a HBO Max en México?

Después de un año lleno de retrasos cinematográficos, finalmente estamos teniendo nuevas películas y una de las más anticipadas ya se estrenó. Estamos hablando por supuesto de The Suicide Squad, que está recibiendo muy buenas críticas por parte de los profesionales, y que ya puedes disfrutar en salas de cine y streaming.

Al igual que otras películas de Warner, The Suicide Squad tuvo un estreno simultáneo en cines y HBO Max, sin embargo, esto solo aplica en Estados Unidos. Si buscas la película en HBO Max de nuestro territorio no vas a encontrarla, puesto que todavía no está disponible en esta plataforma. Entonces, ¿cuánto tiempo te debes esperar?

Aproximadamente un mes, si no es que más. The Suicide Squad debería estar disponible durante la primera semana de septiembre en HBO Max en nuestra región, pero si realmente ya te urge verla, entonces siempre existe la opción de asistir al cine. Claro, con sus respectivas medidas de seguridad.

Via: HBO Max