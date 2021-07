La adaptación televisiva que HBO prepara sobre The Last of Us no será nada barata, y parece que sus productores no tienen miedo de tirar la casa por la ventana con tal de que el proyecto final cumpla con las expectativas. Esto lo decimos porque Damian Petti, presidente de IATSE 212, declaró que “el proyecto fácilmente excede las ocho cifras por episodio”.

IATSE 212 es la agencia que se encarga de movilizar equipos de Hollywood a Alberta, Canadá donde la serie se está filmando. En caso de que esto resulte ser cierto, The Last of Us podría tener los mismos niveles de producción que Game of Thrones, cuyo presupuesto ascendió hasta los $15 millones de dólares por cada capítulo de su temporada final. En entrevista con CTV News, Petti dijo lo siguiente:

“The Last of Us es todo un monstruo. Tiene cinco directores de arte y emplea un ejército de cientos de técnicos. Ha tenido seis meses de pre-producción y filmaciones en Alberta por 12 meses.”

En noticias relacionadas, recientemente se reveló que Jeffrey Pierce, actor que interpreta a Tommy dentro del videojuego, estará de regreso en la serie pero bajo otro papel. Acá puedes conocer más detalles al respecto.

Via: Forbes