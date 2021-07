La serie de The Last of Us que prepara HBO sigue sumando nuevo talento, y en esta ocasión estamos frente a una circunstancia bastante inusual. En la adaptación televisiva será Gabriel Luna quien interprete a Tommy Miller, sin embargo, el actor de voz que lo encarnó en el videojuego también estará presente en la serie, pero con otro personaje.

Jeffrey Pierce, que fue Tommy en los videojuegos, ahora le dará vida a otro personaje en la serie de HBO llamado Perry, un rebelde que habita en la zona de cuarentena. No se tienen más detalles al respecto, excepto que tendrá un papel recurrente dentro del proyecto.

Aunque la serie estará inspirada en el primer juego, sus productores anteriormente mencionaron que se tomará ciertas libertades creativas para introducir nuevos escenarios que no vimos en la obra original de Naughty Dog y creo que Perry es un buen ejemplo de esto.

Seguimos sin tener ventana de lanzamiento para el show, pero sabemos que habrá por lo menos 10 episodios.

Via: Twitter