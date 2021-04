Gabriel Luna será Tommy en la serie de The Last of Us

Así como sucedió hace unos meses con Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), el día de hoy se confirmó que Gabriel Luna interpretará a Tommy, hermano de Joel, en la futura serie de The Last of Us para HBO.

La información proviene de Variety, quienes aseguran que Luna ya tiene el papel en sus manos. De acuerdo con este portal, el Tommy que veremos en esta adaptación será un poco diferente al de los videojuegos, al menos en cuanto a su personalidad. Variety describe al personaje como “un exsoldado que todavía no pierde su sentido de idealismo y la esperanza por un mundo mejor.”

Recientemente, Luna interpretó a Ghost Rider para la serie Agents of S.H.I.E.L.D. de Marvel, papel que dejó muy satisfechos a los fans. Tristemente, la productora decidió cancelar su serie meses antes de que empezará su etapa de producción. A Luna también lo recordarás por la película de Terminator: Dark Fate.

En temas relacionados, recientemente surgió un reporte que sugería que Naughty Dog estaba trabajando en un remake del primer The Last of Us, mismo que serviría para complementar la futura serie de HBO.

Fuente: Variety