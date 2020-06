TLOU 2 detalla su impresionante nivel de accesibilidad

Las personas que consumen videojuegos regularmente ya están muy familiarizadas con los controles y mecánicas de casi todos los juegos allá fuera. Sin embargo, recordemos que no todos tenemos la misma facilidad al sujetar un mando entre nuestras manos, o incluso algo tan simple como presionar un botón. Para acatar al mayor público posible, Naughty Dog ha convertido a The Last of Us Part II en el juego de acción más accesible de todos los tiempos.

No cabe duda alguna que TLOU 2 atraerá a una gran cantidad de personas que tal vez no estén acostumbradas a los videojuegos, esto debido a su naturaleza cinematográfica y posiblemente la cobertura mediática. Para hacer que este público tenga la mejor experiencia de juego posible, los desarrolladores de este ambicioso título han detallado todo lo que podrás ajustar dentro del juego. Cosas como el nivel de dificultad, que va desde el ya conocido ‘Solo juego por la historia’, hasta lo más hardcore con el modo ‘Supervivencia‘, pero eso no es todo. Además de la dificultad, también podremos ajustar ciertos elementos del juego, por ejemplo, el daño que recibimos o qué tan alerta están los enemigos.

Después están las opciones de confort, como el tamaño de los subtítulos, habilitar filtros para la gente daltónica, y ajustar el tamaño de la interfaz. Sin embargo, estas son opciones básicas, ya que también podemos configurar el juego para que automáticamente cambie de arma por nosotros o re-programar los botones por completa para nuestra comodidad.

Para aquellas personas con problemas de vista, Naughty Dog ha implementado un rango de alertas auditivas que permitirá a este tipo de jugadores experimentar el título sin la necesidad de ver lo que está pasando en pantalla. De igual manera, hay una configuración text-to-speech que te alertará cuando estés cerca de un objeto coleccionable o algo similar. Similarmente, existe un modo de alto contraste que resalta los objetos del entorno, así como a los enemigos para que éstos sean más fáciles de ver.

Incluso existe una opción para alentar la acción, así que si no tienes las funciones motoras necesarias para reaccionar rápidamente a los enfrentamientos, puedes activar dicha opción para que puedas apuntar y reaccionar con mayor facilidad. Por supuesto, todas estas configuraciones se pueden ajustar a nuestra manera, y cada una de ellas puede ser activada en cualquier nivel de dificultad.

The Last of Us Part II estará disponible el próximo 19 de junio en PlayStation 4. Mientras esperas, checa nuestras impresiones previas dando click en el siguiente enlace.

Via: Engadget