New Horizons ya superó las 10 millones de unidades sólo en la eShop

Nadie pudo predecir el éxito de Animal Crossing: New Horizons. Durante los últimos tres meses, este juego se ha posicionado entre los títulos más vendidos en Japón, Reino Unido y Estados Unidos semana tras semana. Ahora, aunque no se conocen los datos en específico, se ha revelado que New Horizons ya superó las 10 millones de unidades vendidas en su formato digital a nivel mundial.

Como ya sabrán, cada semana Famitsu se encarga de revelar cuáles son los juegos físicos más vendidos en Japón. Sin embargo, en su último número, han rotó su tradición y han mencionado que Animal Crossing: New Horizons ya superó las 10 millones de unidades en la eShop del Nintendo Switch.

Esto deja en claro, una vez más, que Animal Crossing: New Horizons es uno de los mayores éxitos de 2020. Durante el reporte financiero del último trimestre de 2019, Nintendo reportó que las ventas en totales de este juego superaban las 13 millones de unidades. De igual forma, han mencionado que en un par de meses New Horizons alcanzó las expectativas de ventas para todo el ciclo de vida del juego. Si las ventas continúan a este paso, es posible que este título se convierta en el juego más vendido de Switch en un par de años.

Vía: My Nintendo News