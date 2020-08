Tienda de Guatemala filtra un remake de Prince of Persia para Switch y PS4

Tal parece que los tiendas han vuelto a estropear las sorpresas de la industria. El día de hoy, la tienda Max en Guatemala ha enlistado antes de tiempo un remake de Prince of Persia para Nintendo Switch y PlayStation 4, el cual estará disponible el próximo mes de noviembre de 2020.

Por el momento Ubisoft no ha emitido un comunicado al respecto, pero considerando que hemos escuchado rumores de un nuevo juego de Prince of Persia a lo largo de todo el año, era prácticamente inminente que algo como esto sucedería. Con planes para un Ubisoft Forwward para el mes de septiembre, este probablemente iba a ser el gran anuncio del evento.

De igual forma, la tienda menciona que este es un remake, pero no se especifica si será una reimanación del título original de 1989, o de alguna otra entrega clásica. Por otro lado, aquí solo se hace referencia a una versión para PS4 y Switch, y no se habla del Xbox One, PC o de la siguiente generación. Esperemos que Ubisoft logre aclarar esta situación lo más pronto posible.

En temas relacionados, las ediciones de colección de varios juegos de Ubisoft no tendrán copias físicas de Xbox. De igual forma, el creador de Scott Pilgrim ya fue contactado por la compañía francesa.

Vía: Max