Las ediciones de colección de Ubisoft no incluirán copias físicas en Xbox

Ubisoft tiene un par de lanzamientos fuertes para finales de año e inicios de 2021. Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion y Far Cry 6 estarán disponibles tanto en la actual, como en la siguiente generación. Sin embargo, tal parece que a los usuarios de Xbox One y Xbox Series X que decidan adquirir alguna edición de colección de estos títulos les faltará algo muy importante: el juego físico.

Recientemente se dio a conocer que las ediciones de colección de los juegos previamente mencionados no tendrán una copia física del juego en sus versiones de Xbox, en su lugar recibirán un código de descarga. De igual forma, es importante mencionar que esta decisión solo afecta a Europa y Medio Oriente, y el cambio parece no tener algún tipo de repercusión en el precio de los títulos en estas regiones.

En cuanto al resto de las ediciones, estas sí incluyen una copia física en Xbox One y Xbox Series X. Ahora, esta decisión no está afectando a otros países. En Estados Unidos las ediciones de colección de Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion y Far Cry 6 sí incluyen una copia física del juego. Por otro lado, en México los juegos ni siquiera cuentan con una edición de colección, y la tienda de Ubisoft solo ofrece las versiones de PC.

Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión. Ubisoft mando un par de correos a los jugadores en Europa, aunque no ofrecen una explicación al respecto. Considerando el aumento en ventas digitales y la dificultad de producir copias físicas en estos momentos, la decisión suena algo lógica.

En temas relacionados, Ashraf Ismail, exdirector de Assassin’s Creed: Valhalla, abandona Ubisoft. De igual forma, el creador de Scott Pilgrim ya fue contactado por la compañía francesa.

Vía: Ubisoft