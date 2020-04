Tienda alemana filtra Tony Hawk’s Alcatraz

Desde hace varios meses se viene rumoreando que Activision ya está trabajando en un nuevo juego de la aclamada franquicia de Tony Hawk. Después de que una banda filtrara la llegada de un nuevo título para este año, ahora una tienda alemana ha hecho lo mismo y llevaría como nombre Tony Hawk’s Alcatraz.

Por medio de Twitter, el YouTuber SpawnWave compartió una imagen de dicha tienda publicando el producto:

Tony Hawk’s Alcatraz popped up on a game retailer site ? (Thanks @IFLiden for the heads up) pic.twitter.com/L0cK4L8wly

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) April 29, 2020