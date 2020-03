Parece que una banda filtró el anuncio de un nuevo Tony Hawk

Los juegos de Tony Hawk formaron parte de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. Desde la serie Pro Skater, hasta la Underground. Lamentablemente han pasado años desde la última vez que pudimos patinar de forma virtual. Sin embargo, parece que este año veremos el regreso de esta saga, debido a que una banda filtró, por error, su participación en el soundtrack del título.

Mediante Facebook, The Death Set, una banda de música experimental con elementos punk rock, afirmó que licenciaron cinco de sus canciones para un juego de Tony Hawk para 2020. De igual forma, aseguraron que pronto tendremos más información respecto a su colaboración. Inmediatamente el mensaje fue eliminado de las redes sociales, lo cual parece apuntar a que filtraron información antes de tiempo.

Por el momento no está claro si este supuesto título de Tony Hawk es una remake, remasterización o una entrega completamente nueva. Sin embargo, con eventos como E3 2020 a la vuelta de la esquina, no sería descabellado escuchar el regreso de esta saga a la industria de los videojuegos.

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!

Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.

But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8

— TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020