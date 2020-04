El manga de Demon Slayer llegará a su fin en mayo 2020

A pesar de que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los animes y mangas más populares de los últimos años, todo lo bueno tiene que llegar a su fin, y el próximo mes de mayo, la producción de este manga culminará con el capítulo 204.

Después de que el capítulo 203 terminó de una forma espectacular, los fans de la serie pensaban que esto sólo era el final de una historia más, y en el próximo 10 de mayo daría inicio otra aventura más. Sin embargo, Weekly Shonen Jump ha confirmado que el siguiente tomo de Demon Slayer será el final definitivo del manga.

La editorial era consciente del final de Demon Slayer desde hace un mes, y aunque se sorprendieron porque la autora, Koyoharu Gotoge, no quiso extender aun más la serie, se han puesto de acuerdo con la app de Manga Plus para coordinar la publicación del número final de la serie.

According to a statement given by an official licensor of the series, Kimetsu no Yaiba will end. They were notified several weeks ago about it in order to adjust their schedule of simul-publishing in MANGA Plus.

