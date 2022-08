Thor: Love and Thunder ya tendría fecha de estreno en Disney Plus

Una de las películas que más sorprendió en el cine el pasado julio fue Thor: Love and Thunder, aventura del dios del turno que se ubica pocos días después de lo acontecido en Avengers: Endgame. Y ahora que la cinta ha salido de la cartelera, muchos están esperando con emoción su llegada a la plataforma de Disney Plus en los próximos días.

Según las reglas que maneja la empresa del ratón, este tipo de trabajos estaría estrenando aproximadamente entre 45 y 60 días después de su exhibición oficial en las salas de cine en el mundo. Así que los usuarios podrían disfrutar de esta película entre el 26 de agosto y 9 de septiembre, algo que podría cambiar debido a que en ocasiones no se respetan las reglas.

Para que la espera se haga un tanto amena, los fanáticos pueden echarle un vistazo a la serie de She-Hulk, personaje nuevo dentro del UCM, y que se asume será el reemplazo de su primo Bruce Banner. También, llegará a fines de mes Andor, serie de Star Wars que tiene como protagonista a algunos personajes de Rogue One, cinta aclamada por los conocedores.

En noticias relacionadas a Disney Plus. Un grupo de padres de familia se han quejado con la plataforma, dado que hace no mucho tiempo se agregaron películas con un género no apropiado para menores de edad. Si quieres conocer toda la información al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Por ahora, Disney no ha comentado nada en torno a Thor: Love and Thunder.