Activision pide disculpas por plagiar un diseño

Hace un par de semanas se reveló que una de las nuevas skins de Call of Duty: Warzone había sido acusada de plagio por parte de un artista conocido como Sail Lin. Aunque en su momento la compañía solo reaccionó borrando el traje de Samoyed, recientemente se emitió un comunicado en donde Activision acepta su error, y le han pedido disculpas a Sail Lin.

Recientemente, se dio a conocer que un representante de Activision se acercó a Sail Lin para ofrecerle una disculpa por este gran error. Junto a esto, afirmó que la compañía siempre respetará la creatividad de los artistas y sus creaciones. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Activision has contacted me, and I hope to have a result as soon as possible. Thank you for your concern. https://t.co/cOwlXKdtFt

— saillin (@saillin5) August 1, 2022