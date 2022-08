Desde su separación con Nickelodeon, Jennette McCurdy, actriz reconocida por interpretar a Sam en iCarly, ha sido muy vocal sobre su complicada relación con la cadena de televisión y su carrera como actriz. Afortunadamente, ha encontrado un nuevo éxito como escritora. Ahora, a solo unas horas del lanzamiento de su nuevo libro, I’m Glad My Mom Died, se ha revelado que Nickelodeon le ofreció un soborno millonario para no hablar sobre los abusos de Dan Schneider, productor y creador de esta y más series.

Aunque el libro de I’m Glad My Mom Died estará disponible hasta el día de mañana, 9 de agosto, Vanity Fair tuvo acceso anticipado a este producto, en donde McCurdy ha señalado que en 2014, año en que terminó su relación con Nickelodeon, la cadena le ofreció $300 mil dólares para evitar revelar información sobre el comportamiento de Schneider en set. Esto fue lo que se comentó:

In Jennette McCurdy’s new memoir she reveals that a producer on the set of iCarly she was “photographed in a bikini at a wardrobe fitting and being encouraged to drink alcohol by an intimidating figure she simply calls the Creator.”

Creator of iCarly = Dan Schneider. pic.twitter.com/a9DkmkmS6G

— Obiscure Nick (@ObiscureNick) August 5, 2022