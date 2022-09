Thor: Love and Thunder iba a tener escenas solo para adultos

La última película del Universo Cinematográfico de Marvel, Thor: Love and Thunder ha levantado diferentes comentarios entre los fanáticos que deseaban una despedida digna para el personaje. Y después de su llegada a Disney Plus, han empezado a surgir datos extra que incluyen a escenas eliminadas que iban a ser de todo solo para público adulto.

En una entrevista con Inverse, el actor de Gor, Christian Bale, mencionó que se filmó una escena de clasificación R, con momentos en los que su personaje acaba despiadadamente con los diferentes dioses de la película. Misma que tuvieron que quitar, dado que las adaptaciones de la marca suelen ir por un tono más infantil, o lo más lejos, a adolescentes.

Aquí su declaración:

Con Thor: Love and Thunder , Taika y yo, sabíamos que algunas de las cosas que estábamos haciendo probablemente no terminarían en la película, pero queríamos presionar y ver. En última instancia, es y debe ser una película a la que toda la familia pueda ir y disfrutar. Y Chris Hemsworth, un par de veces me miró y fue como, Amigo, eso es demasiado. No creo que nadie quiera ver eso a menos que sea una película con clasificación R.