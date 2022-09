Autores de Hellblade responden a acusaciones de sustituir actores de voz

Hace no mucho se hablaba de equipos de desarrollo que están utilizando inteligencia artificial para sustituir actores de doblaje, esto gracias a la compañía llamada Altered IA. Y para desconcierto de muchos fanáticos de los videojuegos, Ninja Theory, quienes están a cargo de los lanzamientos de Hellblade, se están sumando a esta iniciativa de reemplazo.

Ante esto, el equipo ha contestado a las críticas mediante su cuenta oficial de Twitter, negando que vayan a hacer un tipo de reemplazo para los actores que ya tienen contemplados. Mencionan que solo están utilizando a la inteligencia artificial con tal de propósitos de desarrollo, pero no son las voces que van a quedar en el producto final.

No. For clarity, we use this AI tech for placeholder content only to help us understand things like timing and placement in early phases of development. We then collaborate with real actors whose performances are at the heart of bringing our stories to life. https://t.co/Nz9F1NXOGD

— Ninja Theory (@NinjaTheory) September 23, 2022