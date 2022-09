Atlus demanda a fans por revivir juego de Shin Megami Tensei

En estos momentos la empresa Atlus está en un momento de apogeo, pues sus juegos de la serie Persona son un éxito, razón por la cual habrá nuevos lanzamientos en Xbox, Nintendo y PC. Y ahora, se confirma que la empresa está involucrada en una demanda, misma que va dirigida a fanáticos que estaban buscando revivir uno de los juegos más queridos de SMT.

Este grupo quería darle nueva vida a Shin Megami Tensei Imagine Online, MMO de la franquicia que inició sus servidores en línea a partir del año 2007 y terminó con los servicios en el 2016. Y como Atlus no tenía interés en regresarlo, los fanáticos empezaron a trabajar en 2020 para traerlo de vuelta, algo que no le pareció nada justo a la empresa de Japón.

damn wait this wasnt a prank at all atlus really is suing the imagine fan server pic.twitter.com/UBeoobSlTF

— Marsh (@MarshSMT) September 26, 2022