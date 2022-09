Google manda miles dólares por error a hacker

A veces la vida es bastante irónica, pues las grandes empresas suelen tener en contadas ocasiones errores garrafales que implican hacer traspasos millonarios de dinero que luego el beneficiario no quiere regresar. Y ahora, esto le ha ocurrido a Google, quién sin querer le ha otorgado a una persona ni más ni menos que $250,000 dólares y sin pedirlos de vuelta al instante.

El dinero le cayó a un ingeniero de nombre Sam Curry, quien se dice llamar a sí mismo un hacker de las redes, quién no tuvo malas intenciones de usar el dinero, sobre todo viendo el orígen de la transferencia. Incluso posteó su captura de la transacción, pero la empresa gigante Estadounidense no le contestó, esto hasta prácticamente un mes después del error.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it's OK if you don't want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022