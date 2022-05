A solo un mes de su estreno en Netflix, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada de The Umbrella Academy. Este avance nos da un vistazo a las aventuras que le deparan a nuestros protagonistas, quienes tendrán que detener la posible destrucción del mundo después de la paradoja temporal que se creó al final dela segunda temporada.

Lo interesante, es que la tercera temporada de The Umbrella Academy comenzará a tocar historias que aún no se han visto en los cómics. De esta forma, el tráiler nos da el primer vistazo al esperado enfrentamiento entre la Academia Umbrella y la Academia Sparrow. Esta es la descripción de la tercera temporada:

“Después de poner fin al día del juicio final de 1963, la Academia Umbrella regresa al presente, convencida de que evitó el apocalipsis inicial y arregló esta línea de tiempo olvidada de una vez por todas. Pero después de un breve momento de celebración, se dan cuenta de que las cosas no son exactamente (bueno, para nada) como las dejaron. Entra en la Academia Sparrow. Inteligentes, elegantes y tan cálidos como un mar de icebergs, los Sparrow chocan de inmediato con los Umbrella en un enfrentamiento violento que resulta ser la menor de las preocupaciones de todos. Superando desafíos, pérdidas y sorpresas propias, y lidiando con una entidad destructiva no identificada que está causando estragos en el Universo (algo que ellos pueden haber causado), ahora todo lo que necesitan hacer es convencer a la nueva y posiblemente mejor familia de papá para que los ayude a corregir lo que su llegada hizo mal. ¿Encontrarán un camino de regreso a sus vidas pre-apocalípticas? ¿O este nuevo mundo está a punto de revelar algo más que un contratiempo en la línea de tiempo?”

Junto a esto, también se ha compartido el póster de esta temporada.

Recuerda, la tercera temporada de The Umbrella Academy llegará a Netflix el próximo 22 de junio. En temas relacionados, Netflix pierde varios de sus usuarios más fieles. De igual forma, Pretty Guardian Sailor Moon S ya está disponible en esta plataforma.

Nota del Editor:

La historia nos ha mostrado que continuar con una serie sin el material original tiene resultados negativos. Series como Game of Thrones y animes como Fullmetal Alchemist sufrieron de esto. Sin embargo, esto no significa que The Umbrella Academy sufrirá el mismo destino. Solo nos queda confiar en los escritores.

Vía: Netflix.