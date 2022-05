Originalmente planeado para finales de 2021, la versión next-gen de The Witcher 3 fue retrasada para el segundo cuarto de 2022. Sin embargo, CD Projekt Red reveló en abril que esta promesa no podría cumplirse, retrasando indefinidamente esta actualización. Ahora, el día de hoy, la compañía europea ha señalado que The Witcher 3 por fin llegará a PS5 y Xbox Series X|S a finales de este año.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se reveló que The Witcher 3 para las nuevas consolas estará disponible en algún punto del último cuarto de 2022. Esto quiere decir que la actualización llegará entre octubre y diciembre de este año. Por el momento no hay una fecha específica.

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022