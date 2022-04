The Witcher tendría más series spinoff en Netflix

La tercera temporada de The Witcher ya se encuentra en producción, pero aparentemente, Netflix tiene planes de ampliar este universo todavía más a traves de nuevas series spinoff. De acuerdo con un reciente rumor, la plataforma de streaming está considerando lanzar dos nuevos proyectos; uno estilo anime y el otro live-action.

De acuerdo con información del portal Redanian Intelligence, sitio especializado en noticias de The Witcher, Netflix podría lanzar una nueva serie precuela enfocada en Lambert, Coen, y Eskel, aunque todavía se desconoce si este nuevo proyecto sería de anime o live-action. Por otra parte, también se hace mención de una segunda serie live-action, la cual empezaría filmaciones una vez que termine la producción de la tercera temporada del show.

Por si eso fuera poco, este mismo sitio también reporta que ya hay otra película de anime en desarrollo dentro de Studio Mir, la cual empezó su etapa de pre-producción el mes pasado. A pesar de no tener tanta información al respecto, Redanian Intelligence afirma que será similar a lo que vimos con Nightmare of the Wolf.

Nota del editor: Tiene sentido que Netflix quiera ampliar este universo todavía más, pues las primeras dos temporadas del show han sido todo un éxito entre la audiencia. Definitivamente hay muchísimo material que pueden tomar como inspiración para estos proyectos, ahora será cuestión de esperar para ver qué resultó ser cierto y qué no.

Via: ComicBook