The Outer Worlds ya tiene fecha de lanzamiento en Switch

Hoy es un buen día para Nintendo, no sólo los reportes financieros demuestran que 2019 fue un gran año para la compañía y que 2020 pinta para ser mejor, sino que, por fin sabemos cuándo llegará The Outer Worlds al Switch, aunque no será de la forma que muchos esperan.

Obsidian Entertainment ha retirado el “TBA” y ha revelado que The Outer Worlds llegará a Nintendo Switch el próximo 6 de marzo de 2020. El precio será de $59.99 dólares de manera digital y física. Sin embargo, si eres de lo que coleccionan juegos físicos, te tenemos malas noticias. La caja de este título sólo contará con un código de descarga y no con un cartucho.

Ahora sólo queda esperar y ver qué tan bien se desempeña este juego, tanto en el aspecto de ventas, como en el técnico. El Switch ha demostrado ser capaz de correr juegos bastante pesados a costa de reducir el aspecto visual.

En noticias de Nintendo, el Switch ha logrado superar las 50 millones de unidades. De igual forma, Pokémon Sword and Shield han vendido mejor de lo esperado en sólo un par de meses.

Vía: Comunicado