The Delicious Last Course, expansión de Cuphead, se retrasa indefinidamente

Por si ya se te había olvidado, Cuphead va a recibir una expansión conocida como The Delicious Last Course, la cual añadirá un personaje totalmente nuevo, así como otra isla que explorar. Sin embargo, Studio MDHR ha tomado la difícil decisión de retrasar este DLC, o mejor dicho, se ha quedado sin fecha de lanzamiento exacta.

Vía un comunicado en Twitter, sus desarrolladores explicaron lo siguiente:

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we’ve prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y

— Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020