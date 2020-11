Phil Spencer explica cómo es el proceso para añadir juegos a Game Pass

Xbox Game Pass es parte esencial de la estrategia de Microsoft para la nueva generación de consolas, y todo parece indicar que este modelo de negocios no va a desaparecer dentro de poco. Pero ¿específicamente cómo es que la compañía decide qué estudios o juegos implementar a la plataforma? Phil Spencer, jefe de Xbox, nos lo revela.

En una reciente entrevista para el portal The Verge, Spencer explicó que no existe una regla fundamental que todos los juegos en el servicio deben compartir, y en realidad todo depende de los desarrolladores, no tanto del contenido:

“Un aspecto positivo es que un desarrollador, principalmente de tamaño pequeño o mediano, nos puede decir ‘estamos dispuestos a que nuestro juego esté en el servicio si en estos momentos nos das equis cantidad de dólares’, un pago por adelantado que se traduce en lo que habrían logrado conseguir al momento de vender determinado número de unidades.”

Sin embargo, el ejecutivo revela que en ciertas ocasiones incluso han llegado a pagar el costo total de la producción de algún videojuego, y esto no los limita a vender su juego en otras plataformas como PlayStation Store, Steam o en la eShop del Switch. De cierta manera, Game Pass es un tipo de garantía hacia los desarrolladores para cubrir los gastos de desarrollo parcialmente.

