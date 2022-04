El día que muchos habían estado esperando por fin ha llegado. Después de un par de meses como una exclusiva del cine, The Batman ya está disponible en HBO Max sin costo adicional.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a la plataforma de streaming de Warner Bros. y HBO, para ver una de las películas de superhéroes más aclamadas de los últimos años. The Batman se puede disfrutar con solo tu suscripción a HBO Max. No necesitas pagar para tener acceso a esta cinta.

He's here. #TheBatman is now streaming on HBO Max. pic.twitter.com/KjHT5glmKD

— HBO Max (@hbomax) April 18, 2022