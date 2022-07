Tetsuya Nomura revela más datos acerca de los proyectos de Final Fantasy VII

Hace algunas semanas muchos fanáticos de Final Fantasy VII se emocionaron bastante, dado que se anunciaron algunos proyectos de la saga que se relacionan a la segunda parte de Remake y el remaster de Crisis Core. Y ahora, en una nueva entrevista se dieron a conocer los planes de Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase respecto a la franquicia.

En una entrevista reciente revelaron que Square Enix no tenía planes de rehacer Dirge of Cerberus y Before Crisis, dado que se están ocupando actualmente con tres proyectos, dos de consolas y uno de móviles. Mencionaron que les gustaría remasterizar Dirge of Cerberus e intentaron calcular la producción de Before Crisis, pero la idea aún no está sobre la mesa.

Por otro lado, aseguran que la conexión entre Remake y Rebirth tendrán las conexiones suficientes como para necesitar un contexto de haber jugado el anterior para retomar la nueva aventura. Eso sí, algunos acontecimientos van a seguir cambiando respecto a la versión original, decisión que ya se había visto desde que Remake fue lanzado en el 2020.

Por último, mencionaron que nunca afirmaron cuántas partes iba a tener el regreso debido a que ni siquiera ellos estaban conscientes de eso, pero al final optaron que sería necesaria una trilogía en lugar de solo dos partes. A esto le agregaron que Zack estará presente en alguna parte del segundo juego, asegurando que va a cumplir un papel fundamental en la historia.

Recuerda que Final Fantasy VII: Rebirth llegará a PS5 en invierno del 2023.

Vía: Gamerant