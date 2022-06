Resolverán dudas muy puntuales de Final Fantasy VII Remake

El día de ayer fue bastante importante para la franquicia de Final Fantasy VII, esto se debe a su evento de aniversario en el que anunciaron bastantes videojuegos interesantes que se lanzarán a futuro. Sin embargo, Square Enix quiere seguir haciendo hincapié en el remake, por esa razón liberarán poco a poco más información desconocida de este lanzamiento.

Mediante la plataforma de Twitter se dio a conocer Final Fantasy VII Remake Revisited, una serie de charlas con los desarrolladores del videojuego, hablando del proceso de creación y más detalles curiosos. Por su parte, habrá algunas cuestiones a responder con tono cómico, un ejemplo que se señaló fue el de ¿quién podría cargar la buster sword de Cloud?

Ante esto, comentan que Barret lo podría hacer sin problema, pero que de ninguna manera sería capaz de manejarla de forma tan ágil como el protagonista de la historia.

Aquí el acceso a esta primera sesión de preguntas:

Final Fantasy VII Remake Revisited is a weekly behind-the-scenes look at the development of the game, one chapter at a time. #FFVII25th

Find out if Barret can wield the Buster Sword, and much more, in chapter 1: https://t.co/4UzCfpHWId pic.twitter.com/X6txEUj0VW

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022