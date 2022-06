¿Hay escenas postcréditos en Lightyear?

El día de ayer se estrenó finalmente Lightyear, película de Pixar que se centra en el guardián espacial que vimos originalmente en la primera parte de Toy Story que se estrenó en 1995. Solo que en esta ocasión, el héroe que vemos no es un juguete de plástico que no puede volar, sino todo lo contrario, una persona dispuesta a salvar a una comunidad entera.

Una de las grandes incógnitas que rodean a la cinta, es el saber si al igual que con otras películas como las de Marvel, se cuenta con algún tipo de escena adicional para dar pie a más cintas. Y afortunadamente sí, hay dos secuencias que podrían plantear una siguiente aventura para el valiente guerrero del espacio y sus compañeros de misiones arriesgadas.

¡Alerta! Si no has visto Lightyear, te recomendamos no seguir leyendo