Cuando se reveló que la exclusividad de Final Fantasy VII Remake para PS4 sería de un año, muchos esperaban que en algún punto de 2021 Square Enix diera a conocer la llegada de este juego a consolas de Xbox. Sin embargo, nos encontramos a mediados de 2022, y esto simplemente no se hace realidad. Con el evento por el 25 aniversario del clásico de PS1 el día de ayer, muchos esperaban que aquí se diera a conocer la fecha de lanzamiento de este remake para Xbox, pero, una vez más, los fans se decepcionaron.

Por medio de redes sociales, los fans de Xbox dejan en claro su decepción con Square Enix. Sin embargo, las esperanzas mueren al último. Si bien hay aquellos que ven imposible que esto llegue a suceder, hay otros que señalan al Tokyo Game Show de este año como el evento en donde se podría dar a conocer el lanzamiento de este título en Xbox One y Xbox Series X|S, aunque nada es seguro.

Here is a wild thought

Maybe Crisis Core coming to Xbox is the tester game to see if Xbox players will actually go out and buy a FF game

All the people saying "NAH NO MORE SQUARE ENIX GAMES FOR ME ON XBOX" are the same ones who will be shocked when it doesn't happen in a year

— Harry | Gamers Watch (@HarryGoLocky) June 17, 2022