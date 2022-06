Ayer, los fans de Final Fantasy tuvieron todo lo que deseaban y más. En una presentación especial por el 25 aniversario de la séptima entrega numérica en la serie, Square Enix confirmó que el remake de Final Fantasy VII estará conformado por tres partes. Mientras que esperamos el lanzamiento de la segunda entrega a finales del próximo año, se ha confirmado que Tetsuya Nomura ya está trabajando en el tercer y último capítulo de esta reimaginación del clásico de PS1.

Por medio de un comunicado compartido en las cuentas oficiales de Square Enix, Tetsuya Nomura, quien dirigió Final Fantasy VII Remake y actualmente es el supervisor creativo de Final Fantasy VII Rebirth, ha señalado que ya está trabajando en la tercera parte de esta trilogía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Un juego de esta escala en el que todo está interconectado antes de comenzar la producción es muy raro. De hecho, ha comenzado algo del desarrollo del tercer juego. Yo mismo he comenzado el desarrollo y estoy trabajando para completar la serie”.

En su comunicado, Nomura mencionó que el equipo adoptó una nueva estructura de desarrollo para Final Fantasy VII Rebirth, lo cual parece aceleró el proceso, por lo que no se descarta que la tercera parte de Remake salga antes de lo esperado. Lamentablemente, no hay más información sobre la conclusión a esta historia, y es muy probable que esto se mantenga así durante mucho, mucho tiempo.

Por lo mientras, Final Fantasy VII Rebirth llegará al PS5 en algún punto de la temporada de holiday de 2023. En temas relacionados, se ha confirmado una remasterización de Crisis Core. De igual forma, aquí puedes ver el primer adelanto de Rebirth.

Nota del Editor:

Para comenzar, es una gran sorpresa escuchar que Final Fantasy VII Rebirth estará disponible a finales del próximo año. De esta forma, no me sorprendería si la tercera parte de esta trilogía llega a nuestras manos en algún punto de 2025. Simplemente, ya no puedo esperar.

Vía: Tetsuya Nomura