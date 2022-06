Studio MDHR habla sobre su siguiente juego

En 2017, Cuphead llegó al mercado, cautivando al público de una forma muy especial. Desde entonces, hemos visto una serie animada, diversas figuras de colección, y más productos que dejan en claro la popularidad de esta franquicia. Sin embargo, con el lanzamiento del DLC a solo unas semanas de distancia, Studio MDHR, los desarrolladores, están listos para dejar este capítulo de su vida en el pasado, y avanzar hacia el futuro.

En una reciente entrevista con WCCFTech, Maja Moldenhauer, directora de estudio, productora ejecutiva y destacada artista de entintado, ha señalado que Studio MDHR ya está trabajando en un nuevo proyecto alejado del mundo de Cuphead. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No queremos anunciar nada demasiado pronto, pero no nos vamos a ninguna parte. Sin embargo, ha dejado un par de pistas: Seguro que nos quedamos en la animación, pero no te sorprendas si nos ves en diferentes géneros”.

Sin embargo, por el momento no hay detalles claros sobre este proyecto. Parece que el característico estilo visual que tanto ha representado a Cuphead no será olvidado, pero el estudio está listo para avanzar y explorar nuevos terrenos en cuanto a gameplay se refiere.

Respecto a The Delicious Last Course, Moldenhauer ha mencionado que este juego tendrá una duración de entre cuatro y cinco horas. Junto a esto, se ha señalado que veremos cinco jefes de gran tamaño durante este DLC. La productora no ha revelado todos los secretos, ya que solo faltan unos días para este contenido por fin esté disponible.

The Delicious Last Course llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 30 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver más gameplay sobre este juego. De igual forma, ya hay fecha para la segunda temporada de The Cuphead Show.

Nota del Editor:

Esta es una sensación similar a lo que vimos cuando Yacht Club Games por fin terminó el soporte para Shovel Knight. Aunque es probable que Studio MDHR retome el mundo de Cuphead en un futuro, por lo pronto, tendremos algo completamente nuevo, y eso siempre es interesante de ver.

Vía: WCCFTech