Tencent y los Guillemot consideran comprar Ubisoft

No es un secreto que los últimos años han sido difíciles para Ubisoft, pero el 2024 probablemente sea el periodo más complicado en la historia de la compañía. El rotundo fracaso de Skull & Bones y Star Wars: Outlaws, así como el retraso de Assassin’s Creed: Shadows, han provocado una caída de más del 50% en las acciones de la compañía. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que la familia Guillemot estaría considerando la compra de Ubisoft.

De acuerdo con Bloomberg, Tencent Holdings Ltd. y la familia Guillemot, fundadora de Ubisoft Entertainment SA, están considerando opciones que incluyen una posible compra del estudio francés. Las fuentes anónimas del medio han señalado que la compañía china y los dueños europeos han estado hablando con asesores para ayudar a explorar formas de estabilizar a Ubisoft y reforzar su valor. Otra de las posibilidades que se han discutido implicaría la asociación para sacar a la empresa de la bolsa.

Tencent y los hermanos Guillemot no serían los únicos que están considerando una compra o salida de la bolsa, puesto que algunos accionistas minoritarios, entre ellos AJ Investments, han estado presionando para que Ubisoft tome uno de estos dos caminos lo antes posible. Sin embargo, por el momento no hay una garantía de que esto suceda, y los franceses siguen considerando múltiples opciones. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que Tencent, quienes en el 2022 realizaron una gran inversión en la compañía, compren Ubisoft junto a los hermanos Guillemot.

Tan solo en lo que va del 2024, las acciones de Ubisoft han caído un 54% en París, lo que le da a la empresa una capitalización de mercado de aproximadamente €1.4 mil millones de euros. De igual forma, esta no es la primera vez que se especula sobre una posible compra de Ubisoft, puesto que en 2022 vimos algo similar, pero la inversión de Tencent le puso fin a esta conversación en ese momento. Actualmente, los hermanos Guillemot cuentan con cerca del 20.5% de las acciones de Ubisoft, mientras que Tencent tiene un 9%.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Ubisoft, quienes se enfrentan a uno de sus periodos más complicados en la historia de la compañía. En temas relacionados, Ubisoft entrará en huelga este mes. De igual forma, ha encargado una investigación para saber qué está mal con la compañía.

Nota del Autor:

Ubisoft es una de las compañías más importantes de la industria, y es algo triste ver que podríamos estar frente al fin de la empresa como la conocemos hoy en día. Este es el resultado de un sistema de producción que le da un enfoque casi completo a los desarrollos AAA, o incluso AAAA, algo que debe de cambiar si desean seguir adelante.

Vía: Bloomberg