Si bien en estos momentos el Xbox Series X se posiciona como la consola más poderosa del mercado, esto cambiará a principios del próximo mes de noviembre, cuando el PlayStation 5 Pro esté disponible. Ahora, Blizzard ha confirmado cuál será el primer juego de Microsoft que tendrá soporte para este nuevo hardware.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Rod Fergusson, jefe de Diablo, ha confirmado que Diablo IV será el primer juego de Xbox que tendrá soporte para el PlayStation 5 Pro. Lamentablemente, los detalles de qué tipo de mejoras y cuándo estarán disponibles aún son un secreto. Esto fue lo que comentó Fergusson:

I've been getting this question quite a bit recently and I'm happy to say that Diablo IV and Vessel of Hatred will indeed be PS5 Pro Enhanced!

Very proud of our hardworking team to make this happen. More details at a later date. https://t.co/rvtUgmu6Ie

— Rod Fergusson (@RodFergusson) October 3, 2024