Tell Me Why, Resident Evil 7 y Destiny 2 llegarán a Xbox Game Pass en septiembre

Es un nuevo mes, lo que significa más juegos para Xbox Game Pass. Así es, el día de hoy se dio a conocer una lista con algunas de las novedades que veremos en este servicio a lo largo de septiembre. Los títulos más llamativos en esta ocasión son Resident Evil 7, así como el segundo y tercer capítulo de Tell Me Why.

A continuación te ofrecemos la lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass, uno de estos incluso ya está disponible en el servicio:

–Crusader Kings III (PC) – Disponible el día de hoy

–The Jackbox Party Pack 4 (Consola) – septiembre 3

–Resident Evil 7 Biohazard (Consola y PC) – septiembre 3

–Tell Me Why: Chapter Two (Consola y PC) – septiembre 3

–Touhou Luna Nights (Consola y PC) – septiembre 3

–World War Z (PC) – septiembre 3

–Star Renegades (PC) – septiembre 8

–Disgaea 4 Complete+ (PC) – septiembre 10

–Hotshot Racing (Consola) – septiembre 10

–Tell Me Why: Chapter Three (Consola y PC) – septiembre 10

–Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Consola) – Próximamente

Sin duda alguna, esta es una gran lista que proporcionará una serie de experiencias variadas para todos los jugadores. En temas relacionados, el Xbox Series X es la primera consola en la historia fabricada con carbón neutral. De igual forma, Xbox anuncia colaboración especial entre Halo Infinite y Monster Energy.

Vía: Xbox