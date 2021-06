Teaser eliminado de Spider-Man: No Way Home insinúa el multiverso

Estos últimos meses se ha filtrado muchísima información relacionada a Spider-Man: No Way Home. La tercera aventura del arácnido en el MCU reunirá a múltiples héroes y villanos, y se sospecha que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield retomarán sus respectivos papeles como el héroe.

Para sumarle a estas filtraciones, el día de hoy la cuenta oficial de Sony Pictures Argentina publicó un nuevo teaser que no solo confirma el nombre de la película en español (Spider-Man: Sin Camino a Casa) sino que también insinúa el multiverso.

Sony Pictures Argentina tweeted (then deleted) a new glitching logo animation for #SpiderManNoWayHome, now with an all red version of the logo!

We’ve guessed this could be a nod to similar effects in INTO THE SPIDER-VERSE, as well as WandaVision.

pic.twitter.com/vKF08fRlXb

— Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) June 14, 2021