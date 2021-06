La esperada presentación de Take-Two en E3 resultó ser una llamada por Zoom

Estos últimos días han estado llenos de emocionantes revelaciones y teasers como parte del E3 2021. Por supuesto, hay presentaciones que han estado mejores que otras… y después tenemos la de Take-Two. La compañía matriz de Rockstar Games y 2K Games tomó la decisión de no mostrar nada de juegos, y en su lugar, se llevó a cabo una llamada de Zoom en la que sus empleados hablaron de diversidad corporativa.

Los fans estaban emocionados por Take–Two debido a los rumores sobre un posible nuevo juego de Marvel por los desarrolladores de XCOM, así como un vistazo a la versión remasterizada de GTA V para nuevas consolas. Pero como te decía, en estos momentos hay casi 7 mil personas viendo una llamada de Zoom sobre temas corporativos.

No es que esté mal hablar sobre este tipo de cosas, de hecho es un tema con mucha relevancia en la actualidad, simplemente E3 no es el lugar para hacerlo. Supongo que esto es lo que sucede cuando no te informas anteriormente sobre el tipo de evento al que estás asistiendo.

Fuente: E3 2021