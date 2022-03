Tango Gameworks ya trabaja en un nuevo juego para Xbox

Ghostwire: Tokyo llegará a PS5 y PC el día de mañana, 25 de marzo. A pesar de que sus desarrolladores, Tango Gameworks, ahora forman parte de los Xbox Game Studios, este nuevo título será exclusivo de consolas en PS5 debido a unos acuerdos ya existentes. Sin embargo, este estudio ya se encuentra trabajando en un proyecto completamente nuevo.

En una entrevista con Famitsu, Shinji Mikami habló sobre el estado actual de Tango Gameworks. Dio muchos detalles relacionados a Ghostwire, pero también ofreció unos cuantos detalles adicionales sobre el futuro del estudio.

“John Johanas, quien dirigió el DLC para The Evil Within y The Evil Within 2, está trabajando en un título completamente nuevo que no es de terror… Es un muy buen juego, así que estén al pendientes. “

Mikami también mencionó que Ghostwire en realidad “no es un juego de terror”, ya que el estudio quería desprenderse un poco de esa reputación de “solo saben hacer juegos de terror”.

“Claro, nos encanta que los fans nos vean como un estudio con esta reputación de crear juegos de terror. Pero también queríamos que nos vieran como un estudio que puede crear una amplia variedad de juegos. Estaremos lanzando más cosas en el futuro, empezando con Ghostwire: Tokyo, así que por favor bríndenos su apoyo.”

De momento, Ghostwire: Tokyo tendrá una exclusividad de por lo menos un año en PS5, por lo que el título podría llegar a consolas Xbox a partir del 25 de marzo de 2023. Recuerda que aquí en Atomix ya está disponible nuestra reseña escrita.

Nota del editor: Pues por una parte es genial que Tango Gameworks ya haya empezado a trabajar en su siguiente gran proyecto, pero esto quiere decir que no será The Evil Within 3. Supongo que todavía faltará un muy buen rato para tener más detalles al respecto, pero al menos ya está en desarrollo.

Via: VGC