El Laboratorio de Dexter es una de las caricaturas más icónicas de Cartoon Network. Al ser una de las primeras producciones originales de este canal, muchos recuerdan con cariño a este personaje y sus alocadas aventuras. Con cientos episodios, esta serie está repleta de momentos icónicos, graciosos y algunos memes que perduran hasta el día de hoy. De esta forma, aquí te presentamos los cinco mejores capítulos que el Laboratorio de Dexter tiene para nosotros.

5-. Beard To Be Feared/Quackor The Fowl/Ant Pants (temporada dos, episodio uno) 7.8

La segunda temporada de la serie comenzó con una función triple, algo común considerando que cada capítulo duraba cerca de 10 minutos. De estos tres, el primero es uno de los más icónicos. Aquí nos encontramos a Dexter deseando tener una barba. Después de una serie de eventos complicados, el niño genio aprende que la verdadera barba no está en nuestra cara, sino en nuestro interior. Por otra parte, Quackor The Fowl está enfocado en una pelea entre el mono de Dexter y el pato de Cerebro, el rival de nuestro protagonista. Por último, Ant Pants en un clásico episodio que está enfocado en la relación con Deedee, la hermana de Dexter.

4-. Dollhouse Drama/The Justice Friends: Krunk’s Date/The Big Cheese (temporada uno, episodio nueve) 7.8

Una vez más, uno de este trío está impregnado en la memoria colectiva. Se trata de The Big Cheese, en donde Dexter aprende una nueva palabra en francés. Seguramente ya sabes de cuál se trata, pero en dado caso de que no sea así, estamos hablando de “Omelette du Fromage”, un meme que hasta el día de hoy sigue presente en internet. Después, The Justice Friends: Krunk’s Date llama mucho la atención al presentarnos una parodio de She-Hulk, conocida como She-Thing. Estos episodios de héroes siempre fueron de mis favoritos, y ofrecen un buen descanso de las aventuras del niño genio.

3-. Dexter’s Rival/Dial M For Monkey: Simion/Old Man Dexter (temporada uno, episodio tres) 7.9

Esta es la primera vez que vemos tres conceptos que se vuelven parte fundamental de la serie. Primero tenemos a Cerebro, el mayor rival de Dexter, alguien que se convertirá en un problema para el futuro de la humanidad. En Dial M For Monkey: Simion se nos introduce al mono de Dexter, quien a primera instancia luce como un primate cualquiera, pero en realidad es un héroe que protege al planeta Tierra de diversos peligros. Por último, en Old Man Dexter se deja en claro que la gran inteligencia del protagonista no siempre es un beneficio, ya que al convertirse en un anciano, su deseo de ver una película para adultos no se cumple de la forma planeada.

2-. Rude Removal 8.1

Seguramente te estarás preguntando qué es Rude Removal. Bueno, este fue un episodio que se creó originalmente para la primera temporada de la caricatura, en donde la actitud negativa de Dexter y Deedee toma una forma corporal, y comienzan a realizar una serie de acciones desagradables, en donde incluye el decir grosería. Aunque este punto fue censurado, Cartoon Network nunca transmitió este episodio. No fue sino hasta el 2013, cuando Adult Swim logró emitir este segmento, que el público por fin tuvo acceso a uno de los capítulos olvidados. ¿El resultado? Un capítulo amado por todos los fans.

1-. Last But Not Beast (temporada tres, episodio 39) 8.2

En esta ocasión, Dexter viaja a Japón como un alumno de intercambio, en donde se involucra en una pelea estilo Mazinger Z, lo cual tiene sentido considerando que para los 90s, esta era la obra más popular de mechas en occidente. Originalmente, este iba a ser el final de la serie, por lo que varios personajes descubren el laboratorio secreto de Dexter. Sin embargo, la popularidad de este show nos entregó una película, y un par de temporadas adicionales que nunca lograron capturar la esencia del trabajo original.