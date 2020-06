Tales of Arise se retrasa indefinidamente

Tales of Arise, la siguiente entrega en la aclamada saga ‘Tales of‘ de Bandai Namco, ha sufrido de un retraso el día de hoy. Este RPG de acción fue anunciado en E3 2019 con un gran tráiler, pero desde entonces no hemos sabido nada de él. De hecho a principios de este año, el juego fue clasificado en Corea, lo que llevó a muchos a pensar que su fecha de lanzamiento podría estar más cerca de lo pensado. Pero nos equivocamos.

Por medio de un comunicado, Bandai Namco escribió lo siguiente:

“Aunque el COVID-19 ha afectado algunos aspectos del desarrollo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por adaptarnos a la situación y hemos implementado capacidades de desarrollo remotas para nuestro equipo. Sin embargo, vamos a necesitar más tiempo para alcanzar la calidad y proveer la hermosa experiencia que envisionamos para nuestros jugadores, y como tal hemos decidido retrasar la fecha de lanzamiento para Tales of Arise.”

Tales of Arise originalmente se iba a lanzar en 2020, pero no está claro si este retraso lo recorrió hasta 2021 o no, ya que no se dio indicación sobre una posible ventana de lanzamiento.

Fuente: Bandai Namco