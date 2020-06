Compositor de Silent Hill trabaja en el anime de Cyberpunk 2077

El día de hoy se llevó a cabo el evento digital Night City Wire, dedicado al anticipado Cyberpunk 2077. Gracias a él pudimos conocer más detalles sobre el juego, pero lo que realmente nos sorprendió fue el anuncio de Nightrunners, un anime situado en este universo que llegará a Netflix en 2022 bajo el estudio de animación japonesa Trigger.

De por sí estábamos emocionados por este nuevo anime, ahora nos enteramos que el legendario compositor de la franquicia de Silent Hill, Akira Yamaoka, se encargará de crear el soundtrack para este futuro proyecto. Por medio de Twitter, el gerente de relaciones públicas para CD Projekt RED, Radek Grabowski, así lo confirmó:

As as huge fan of his work I’m incredibly excited that the original score of CYBERPUNK: EDGERUNNERS anime series will be composed by Akira Yamaoka. 😍 pic.twitter.com/SlcDtuWrPa

