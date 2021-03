Tal parece que Resident Evil: Welcome to Raccoon City solo se estrenará en cines

Cada vez falta menos para el estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City en septiembre de este año. Sin embargo, algunos de los fans que desean ver esta adaptación aún tienen varias dudas sobre la película, especialmente aquellas relacionadas con la posibilidad de verla en una plataforma de streaming, algo que parece que no será posible.

Por medio de un nuevo tweet de la cuenta oficial de Resident Evil, la película se estrenará solamente en cines el próximo 3 de septiembre de 2021. Esto ha dejado confundido a los fans, ya que varios estudios han optado por un estreno simultáneo en salas tradicionales y servicios de streaming. Sin embargo, Sony no ha mencionado algo sobre esta última opción.

“Disfruta tu estancia. Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity solo estará en cines el 3 de septiembre”.

Enjoy your stay. Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity is only in theaters September 3. pic.twitter.com/6zN8Rpw0Ew — Resident Evil (@ResidentEvil) March 22, 2021

Considerando que aún es marzo, parece que Sony espera que la situación del COVID-19 esté más controlada para septiembre. Sin embargo, es probable que, dependiendo de la situación global, sí tengamos la posibilidad de ver Resident Evil: Welcome to Raccoon City en una plataforma de streaming.

En temas relacionados, Capcom espera que Resident Evil: Village sea el mejor juego de toda la serie. De igual forma, estos son los requerimientos mínimos y recomendados para disfrutar de este título en PC.

Vía: Resident Evil