En 2020, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar, comentó que tenían la intención de lanzar 93 juegos diferentes a lo largo de cinco años. Sin embargo, durante la más reciente junta de inversionistas, la empresa realizó la misma promesa. Esto indica que los planes originales fueron retrasados un año completo.

Durante su junta, Take-Two no compartió más detalles al respecto y no ofreció una razón clara para esta decisión, aunque es muy probable que las complicaciones impuestas por el COVID-19 fueran las responsables. Esto fue lo que comentó Karl Slatoff, presidente de Take-Two:

“Los ’93 títulos’ que comentos fueron una decisión de ese momento, fue un momento en el tiempo. Y realmente no hemos dado ninguna actualización sobre eso desde entonces. Por supuesto, las cosas entran y salen todo el tiempo, no ha pasado tanto tiempo desde entonces, por lo que no puedes esperar que haya una cantidad significativa de movimiento, pero puedo asegurarte que hay algunas cosas que se han caído y otras que han regresado. Pero, en términos generales, estas cifras siguen siendo bastante buenas. Esperamos que estos lanzamientos sea fluidos a medida que avanzamos en varios hitos, por lo que cambiarán con el tiempo, pero no hemos proporcionado ninguna actualización adicional aparte del anuncio inicial que hicimos”.