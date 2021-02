Josef Fares, director de A Way Out, no es fan de Game Pass y prefiere el modelo de PlayStation

Mientras que Xbox Game Pass es visto como una gran oferta para todos los jugadores, parece que los desarrolladores no están tan felices con este modelo. Este es el caso de Josef Fares, creador de A Way Out y del próximo It Takes Two, quien en una reciente entrevista ha declarado ser más fan de la estrategia de Sony y PlayStation.

En una plática con Gaming Bolt, Fares fue cuestionado sobre su posición ante Xbox Game Pass. Aunque el director puede ver esto como una idea interesante, al final del día todo depende de los juegos que estén disponibles en cada consola. Esto fue lo que comentó:

“No me importan de verdad las consolas, para mí todo se centra en juegos, juegos, juegos y juegos. Quiero decir, ahora mismo soy más fan de la estrategia de Sony, porque ellos hacen más IP únicas y se centran más en los juegos que de verdad disfruto, con mucha carga de historia. Así que espero que Microsoft siga ese camino. Quiero decir, con Game Pass, no estoy seguro de qué es lo que eso va a aportar. Quiero decir, si no hay juegos eso no tiene sentido. No importa, ¿sabes? Otra cosa, tampoco veo esto como una guerra. Xuando ves a Phil Spencer [jefe de Xbox] hablar del tema, parece más como si quisiera sacar Game Pass también en PS5. Pero, al final, todo se trata de los juegos. Esta especie de Netflix de los videojuegos es interesante, pero realmente no intuyo cómo le va a ir en el futuro Es difícil de decir, no es como las películas, ¿sabes? Los juegos son algo diferentes, pero va a ser interesante seguirlo y ver qué ocurre ahí. Pero, desde luego que espero que Sony continúe haciendo lo que está haciendo. Ya sabes, creando grandes juegos como The Last of Us, y Spider-Man, y todo lo que hacen”.

Aunque muchos han señalado a Game Pass como una de las mejores opciones actuales, y casi una necesidad para los usuarios de Xbox, muchos siguen preocupándose por la falta de juegos nuevos first party por parte de Microsoft. Recordemos que recientemente llegó The Medium a esta plataforma, y en un futuro Halo Infinite estará disponibles desde día uno.

Vía: Gaming Bolt