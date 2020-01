Taipei Game Show 2020 es suspendido a causa del coronavirus

El coronavirus ha afectado a la industria de los videojuegos en los últimos días. Compañías como Riot Games han pospuesto torneos en China. La producción del Nintendo Switch se ha visto afectada. Ahora, esta enfermedad ha causado que Taipei Game Show 2020, el cual daría inicio la siguiente semana, sea pospuesto hasta nuevo aviso.

Después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara una emergencia a nivel global por el virus, los organizadores de Taipei Game Show, evento que se realiza en Taiwán, han decidido suspender el evento hasta verano de este año. A pesar de que el lugar seguirá siendo el mismo, aún no se proporciona una fecha en específico.

Ayer, Taiwán registró su noveno caso del virus que mató a 213 personas e infectó a 9,100. Taipei Game Show atrae a más de 320,000 visitantes al evento anual. Esto fue lo que comentó un representante respecto a la suspensión del evento:

W.H.O. has declared global emergency as Wuhan coronavirus spreads. We have decided to postpone 2020 Taipei Game Show to this summer. Details will be announced in the upcoming days. #TaipeiGameShow #TaipeiGameShow2020 #staysafe #stayhealthy #stayawesome pic.twitter.com/vSSs5QvEMR

— Taipei Game Show (@TaipeiGameShow) January 31, 2020